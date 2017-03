Ricki Lake in nekdanji mož sta bila par tudi po ločitvi: 'Želela sem ga rešiti'

Ko je v začetku februarja umrl nekdanji mož televizijske voditeljice in igralke Ricki Lake, Christian Evans, ta ni želela z javnostjo deliti vzroka njegove smrti. Zdaj pa je za revijo People razkrila, da je storil samomor. Odkrito je spregovorila o tem, kako je njegova bipolarna motnja vplivala na njuno življenje.

A post shared by Ricki Lake (@rickilake) on Feb 23, 2017 at 4:27am PST

48-letna Lakeova je Evansa spoznala poleti 2010, ko je že obupala nad večno ljubeznijo in srečnimi konci. Ker se je leta 2003 razšla z Robom Sussmanom, očetom njenih dveh sinov (19-letnega Mila in 15-letnega Owena), ni verjela, da se bo še kdaj poročila. Nato pa je spoznala Evansa, ki je bil glede svoje bolezni z njo odkrit že od začetka. Njegovi simptomi na začetku niso vplivali na njun odnos. "Nikoli se nisva prepirala, dobro je skrbel za moje otroke. Bil je tiha sila, poln ljubezni in dobrote, ves čas je želel pomagati drugim," je povedala.

Poročila sta se aprila 2012. "Sprejela sva se. Drug drugega sva ljubila brezpogojno."

Nato pa je leta 2014 prvič doživela temno plat njegove bolezni, imel je hude epizode depresije, ki jim je sledilo evforično obdobje. "Bil je popolnoma drug človek," je dejala Lakeova. Zdravniki so jima predlagali, da prekineta skupno pot in čeprav je Ricki takrat po dveh letih zakona res vložila zahtevo za ločitev, je zdaj razkrila, da sta z zvezo nadaljevala vse do lanskega septembra.

"Ni bil stabilen, bil je tako krhek. Toda še vedno sem bila zaljubljena vanj, zato je bilo vse skupaj tudi romantično. Želela sem ga rešiti," je pojasnila.

A post shared by Ricki Lake (@rickilake) on Feb 23, 2017 at 5:32pm PST

Jeseni lani so se mu hude epizode ponovile, zato se je ponovno izselil iz njunega doma. A Ricki je še vedno upala, da bosta našla pot in bosta spet skupaj. "Vedela sem, da možnosti za to niso visoke, a vseeno sem upala. Še vedno sem ga ljubila. Tako zelo me je osrečeval. Nikoli nisem bila bolj srečna, kot kadar sem bila z njim," je bila odkrita.

Še tri dni pred njegovo smrtjo se je z njim dobila na večerji, nato pa sta skupaj preživela noč. "Nisem vedela, da je to zadnjič. Nisem vedela, da je to slovo," je dejala. "Če se ozrem nazaj, lahko vidim, da se je vdal."

A post shared by Ricki Lake (@rickilake) on Feb 18, 2017 at 8:44pm PST

Dva dni pred Evansovo smrtjo je odletela v London, saj je kot sodnica gostovala v oddaji za iskanje talentov na britanskem BBC, nato pa prejela sporočilo od njegove sestre, ki je prejela njegovo poslovilno pismo. Našli so ga dva dni kasneje, v njegovem avtomobilu, kjer je podlegel strelnim ranam, ki si jih je zadal sam. "Vem, kako zelo težko mu je bilo živeti na tem svetu. Bil je najbolj poseben človek, kar sem jih spoznala v življenju," je dejala Lakeova, ki upa, da bo s deljenjem osebne zgodbe pomagala drugim v podobnih situacijah.

"Moram širiti besedo o prepoznavanju znakov te motnje in pomenu tega, da se takšni ljudje začnejo zdraviti čim prej je mogoče," verjame zvezdnica, ki na Instagramu še vedno deli njune skupne fotografije, ki kažejo, da svojo sorodno dušo, kakor mu pravi, neizmerno pogreša.