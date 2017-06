Rihanna v objemu novega žrebca

Pop superzvezdnica Rihanna se med počitnicami v Španiji očitno prav nič ne "špara", saj so jo paparaci ujeli med "mečkanjem" in poljubljanjem z novim temnolasim žrebcem v bazenu luksuzne vile. Pevka na fotografijah paparacev deluje zelo srečno, številni njeni oboževalci pa so že izrazili svoje navdušenje na Twitterju in delili njene zaljubljene dopustiške fotografije.

Pevka se na njih strastno poljublja z mladim bradatim moškim, sama pa ima skodrano pričesko s sončnimi očali na vrhu glave. Parček deluje zelo zaljubljeno, privoščila pa sta si tudi šampanjec.

Kdo je skrivnostni moški, (še) ni znano, čeprav nekateri trdijo, da naj bi hodil tudi okoli Naomi Campbell. Rihanna se je oktobra lani razšla z Drakom, čeprav so ju mediji povezovali kar nekaj let. Lani se je menda dobivala tudi z Leonardom DiCapriom, z mladim hip-hoperjem Travisom Scottom, ki je zdaj novi fant Kylie Jenner, sicer pa sta med njenimi nekdanjimi tudi igralec baseballa Matt Kemp in R&B pevec Chris Brown, ki jo je fizično napadel leta 2009.