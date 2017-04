Rihanna, zakaj se norčuješ iz britanske kraljice?

Barbadoška zvezdnica Rihanna si je na Instagramu privoščila britansko kraljico, kar je mnoge podpornike kraljice grdo vznemirilo. 'To je res nespoštljivo', so se vrstili komentarji pod obdelanimi fotografijami kraljice. Čeprav so nekateri vseeno mnenja, da je to naredila kot znak spoštovanja.