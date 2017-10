RiRi svetuje: Vsak dan je treba prisluhniti svojemu telesu

Modni nasvet RiRi: Obleči se je treba po počutju. (Foto: AP)

Stilska ikona Rihanna, ki rada osupne s svojim videzom, je na predstavitvi jesenske kolekcije svoje modne znamke Fenty v sodelovanju s Pumo delila modne nasvete. Pevkina največja skrivnost je, da se ne glede na obliko svoje postave oblečeš tako, da prisluhneš svojemu telesu in da se v oblačilih počutiš udobno.

"Resnično sem vesela, da imam 'pretočno' postavo, en dan si lahko nadenem dizajnersko obleko, naslednji dan ali naslednji teden pa kak prevelikega," pravi Rihanna in dodaja, da brezizhodnih situacij ni, saj se vse da vse rešiti z modnimi dodatki, kakršen je visoki pas, ki ti zakrijejo obline.

"Ko se odpravim v omaro, se vsak dan res posvetim vprašanju, kaj tisto jutro paše mojemu telesu. Menim, da bi vsi morali modo dojemati na ta način, ker je to stvar posameznika," je svoje največje vodilo razkrila pevka in lastnica modne znamke Fenty Beauty.

RiRi se po modni navdih tudi ne zateka k družbenim omrežjem, saj meni, da so ta prepočasna in da se moda razvija hitreje. "Instagram je smrt za modne smernice. Ko se kos enkrat pojavi tam, je prepozno. Trenutek je zamujen. To mi ni všeč."

Kaj pa modna navdušenka meni o modi in moških? Barbadoška lepotica pravi, da jo najbolj privlačijo odločni moški, ob kateri se počuti varno. Eden takih pa je zagotovo arabski milijarder Hassan Jameel, ki je junija ukradel njeno srce. "Ne maram, da se moj moški na dogodek odpravi v natikačih," pravi Rihanna in razkriva: "Obožujem moške v črnem. So tako seksi in skrivnostni, samozavestni in zanesljivi, izžarevajo vse lastnosti, ki jih ljubim pri moških."

Prav dobro počutje v oblačilih, ki jih izbira, RiRi dela samozavestno, kar je opaziti, ko se sprehodi po ulici.