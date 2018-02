FOTO: Rita v seksi opravi v Prištini poskbela za pravi spektakel

Rita Ora je ob proslavljanju 10-letnice Kosova poskrbela za pravi spektakel. (Foto: AP)

Rita Ora (Foto: AP)

Rita Ora, ki je rojena v Prištini, se je ob 10. obletnici Kosova pridružila slavju v rojstnem kraju. Ena najpopularnejših pevk današnjega časa je na Trgu Mati Terezije v Prištini imela koncert, ki se ga je udeležilo 300.000 ljudi. S svojim energičnim nastopom je navdušila zbrano množico in poskrbela za dvig temperature s seksi videzom.

''Povedali so mi, da je prišlo 300.000 ljudi. Vesel dan neodvisnosti. Nikjer na svetu ne bi bila rajši kot tukaj. Začeli smo skupaj, brez vas ne bi bila tukaj, kjer sem. Svoje sanje sem začela uresničevati pred skoraj osmimi leti in ta občutek nikoli ne izgine. Hvaležna in ponosna. Albanka sem. Do naslednjič,'' je zapisala britanska zvezdnica na Instagramu, kjer ima 12,9 milijona sledilcev. Med drugim se je na družbenem omrežju zahvalila tudi svoji ekipi in kosovski vladi.

Pred koncertom se je namreč srečala s kosovskim premierjem Ramushom Haradinajem, ki se mu je zahvalila za podporo in organizacijo spektakularnega koncerta. V pogovoru pa sta razpravljala tudi o prihodnosti države.

Rita se je rodila leta 1990 v Prištini. Ko je bila stara komaj eno leto, se je z družino preselila v London, zaradi, kot je dejala, pregona Albancev po razpadu Jugoslavije. Kljub slabim izkušnjam, ki jih je doživela njena družina, Rita še dandanes ponosno opozarja na svoje poreklo in se požvižga, da je zaradi tega pogosto tarča žaljivk.

