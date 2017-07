Robbie, kaj se ti je zgodilo?

Robbie Williams je očitno nekoliko pretiraval z botoksom. (Foto: Twitter)

43-letni popzvezdnik Robbie Williams se je udeležil slavja ob 50. obletnici modne znamke Marc O'Polo, s katero tudi sam sodeluje, in presenetil s svojim precej spremenjenim videzom. Njegove gube so zglajene, obraz pa opazno bolj zabuhel. Je malo pretiraval z botoksom?

A post shared by TheHeavyEntertainmentShowTour (@robbiewilliams_fans_) on Jul 7, 2017 at 4:24am PDT

Slavje je potekalo na sedežu podjetja v nemškem Stephanskirchenu, po rdeči preprogi pa se je sprehodil z ženo, igralko Aydo Field. Bil je opazno drugačen, pobarval je tudi svoje sive lase, ki jih je nekaj časa ponosno nosil.

Robbie je za znamko Marc O'Polo oblikoval ekskluzivni jopič kot del slavja ob jubileju znamke.

Pevec je sicer že lani razkril, da je večkrat obiskal lepotnega kirurga, ter si med drugim dal v nosno-ustne gube vbrizgati polnila, gubice okoli oči in na čelu je zgladil s pomočjo botoksa, z laserjem in polnili pa je odpravil znake staranja in dobil bolj gladko kožo. Šel je tudi na operacijo na zmanjšanje brade. Razkril je, da se ves čas bori z depresijo in pomanjkanjem samozavesti.