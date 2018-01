Rodman se je spet znašel za zapahi

Nekdanji košarkarski zvezdnik Denis Rodman je bil pred slabim letom obsojen na tri leta pogojne zaporne kazni, saj je pobegnil s kraja nesreče, zdaj pa so ga policisti aretirali zaradi vožnje pod vplivom alkohola. To ni prvič, da so ga aretirali zaradi tega prekrška. Njegovi predstavniki so sporočili, da se bo 56-letnik (spet) odpravil na odvajanje od alkohola.