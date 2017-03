Romance je konec – želi se osredotočiti na kariero

Mary-Kate Olsen je že nekaj let v zvezi s 17 let starejšim Oliverjem Sarkozyjem, s katerim naj bi se tudi na skrivaj poročila, starejšega moškega pa si je omislila tudi njena sestra Ashley. To je bil 58-letni Richards Sachs, finančnik in zbiratelj umetnin, govorice o njuni romanci so se pojavile že pred meseci, z javnim izkazovanjem ljubezni na dvojnem zmenku z Mary-Kate in Sarkozyjem pa je zvezdnica potrdila njuno romantično navezo.

Toda po petih mesecih ljubezni sta 30-letna modna oblikovalka in 28 let starejši finančnik prišla do konca. Vir blizu zvezdnice je medijem zaupal, da je Ashley preveč zaposlena s svojo modno linijo, toda še vedno ostajata prijatelja.



Mary-Kate in Ashley Olsen sta bili v poznih devetdesetih letih prejšnjega stoletja zelo priljubljeni, predvsem zaradi vloge dvojčic v priljubljeni nanizanki Polna hiša. Danes sta zelo uspešni oblikovalki. Že leta 1993 sta ustanovili svoje podjetje, začeli prodajati svojo linijo dišav, ustvarili linijo oblačil in obutve. Revija Forbes ju je kmalu uvrstila med najbogatejše ženske v tem poslu.