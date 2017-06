Ronaldo naj bi postal očka dvojčkov

Nogometni zvezdnik Cristiano Ronaldo, ki je pred pred šestimi leti s pomočjo nadomestne matere dobil sina Christiana mlajšega, naj bi zdaj prav tako s pomočjo nadomestne matere postal očka dvojčkov. Portugalska televizija poroča, da je v četrtek dobil hčerko Evo in sina Matea.

"Deček in deklica sta se rodila s pomočjo nadomestne matere. To je skrivnost, ki je Ronaldo še ni razkril svetu," so poročali. Na novico se slavni nogometaš še ni odzval.

Ronaldo s sinom in dekletom, Španko Georgino Rodriguez:

A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) on Jun 4, 2017 at 11:07am PDT

Da naj bi Ronaldo pričakoval otroka, in to celo dvojčka, je že pred meseci razkril vir blizu nogometaša. "Cristiano in družina sta v velikem pričakovanju in komaj čakata na nova člana družine. Nogometaš zelo skrbno čuva svojo zasebnost, toda bližnjim je že zaupal, da v družino prihajata dvojčka," je dejal vir blizu nogometaša ter dodal, da Cristiano meni, da je zdaj pravi čas, da sin dobi sorojenca, s katerima bo odraščal.