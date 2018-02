Ronaldo prosi: En svet, kjer vsi ljubimo svoje otroke. Prosim, pomagajte

33-letni zvezdniški nogometaš Cristiano Ronaldo zagotovo uresničuje željo po veliki družini. Sin Cristiano Ronaldo Jr. ima sedem let, lani, v poletnih mesecih, se je razveselil rojstva dvojčkov Eve Marie in Matea, novembra pa je na svet prijokala še deklica Alana Martina, ki jo je rodila njegova partnerica Georgina Rodriguez.

Ob tej fotografiji Ronaldove hčerkice se boste stopili.

Portugalski nogometni as, ki je že od nekdaj govoril, da si želi veliko družino, je tako s štirimi otroki na zelo dobri poti. Svojo ljubezen do njih izkazuje na vsakem koraku, zaveda pa se, da niso vsi tako srečni kot je on. Na Instagramu je namreč objavil fotografiji, kajti želel je nagovoriti vse, kako pomembni so naši otroci.

Zvezdnik namreč sodeluje z neprofitno organizacijo Save the Children, ki se trudijo tudi za begunske otroke iz manjšine Rohingya. V podporo organizaciji je objavil fotografijo pripadnika manjšine Rohingya, ki v naročju drži svojega otroka, na drugi fotografiji pa je Ronaldo s svojo družinico. Zraven je zapisal "En svet, kjer vsi ljubimo svoje otroke. Prosim, pomagajte."

Željo po veliki družini pa ima tudi Cristiano Ronaldo Jr., ki je ob neki priložnosti dejal, da si želi šest bratcev ali sestric, temu je prikimal tudi Ronaldo in dodal, da bi bila družina s sedmimi otroki resnično popolna.