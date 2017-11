Ronaldo spet očka: srčna izbranka Georgina povila hčerkico Alano Martino

"Alana Martina se je pravkar rodila. Tako Geo (Georgina, op. p.) kot Alana sta dobro! Vsi smo zelo srečni,'' je v nedeljo ob 21.15 na družbenih omrežjih pripisal nogometaš madridskega in zraven pristavil simbol srčka.

To je sicer že četrti otrok za Cristiana Ronalda, potem ko so se mu pred tem s pomočjo nadomestnih mater rodili Cristiano Ronaldo mlajši (danes šteje sedem let) ter dvojčka Mateo in Eva, ki sta na svet prijokala junija letos.