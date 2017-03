Roparji tokrat za tarčo izbrali Kendall Jenner

Zadnje čase so hollywoodske zvezdnice vse pogosteje žrtve roparjev, najpogosteje pa je njihova tarča dragoceni nakit.

Po Niki Minaj, ki so ji iz doma na Beverly Hillsu odnesli nakit v vrednosti 163.000 evrov, Alanis Morissette, ki je ostala brez nakita v vrednosti 1,9 milijona evrov in seveda najbolj odmevnem ropu Kim Kardashian je njihova nova žrtev prav Kimina polsestra Kendall Jenner.

Le nekaj mesecev po tem, ko so oropali Kim Kardashian, je žrtev kriminalcev postala njena polsestra Kendall Jenner. (Foto: AP)

Ukradli so jih za 190.000 evrov nakita.

Pripadnik tamkajšnje policije je dejal, da so ropi običajno delo osamljenih kriminalcev, ki kradejo zaradi zasvojenosti, da bi dobili denar za mamila, a da ti ropi slavnih niso takšni, temveč da gre za organizirane zločine. Dodal je, da zelo verjetno veliko vlogo pri njih igra tudi Instagram. "Če na Instagramu objaviš, da te ni v državi, da uživaš nekje na drugem koncu sveta, potem je roparjem to v pomoč," je dejal.

21-letno Kendall Jenner so roparji oškodovali za slabih 200.000 evrov. (Foto: AP)

Policijski viri so portalu TMZ zaupali, da naj bi šlo pri ropu Kendall Jenner za notranje delo. Kendall je namreč tisti večer imela zabavo, na katero je povabila prijatelje. Med zabavo je sicer zaslišala alarm, ki oznani, da je nekdo odprl vrata v hiši, a temu ni posvečala pozornosti, saj je bila prepričana, da je obdana samo s prijatelji.

Svojo zabavo je celo za kratek čas zapustila, medtem pa so se prijatelji še vedno zabavali v njeni hiši. Vrnila se je uro kasneje, nato pa, ko je ob enih ponoči stopila v svojo spalnico, našla odprto skrinjo za nakit.

Ni bilo znakov vloma, zato policisti sklepajo, da je rop izvedel nekdo, ki je že bil v hiši.

To ni prvič, da je bila Kendall žrtev zločina. Avgusta lani je njenemu zasledovalcu uspelo, da se je pripeljal na dovoz njenega doma, in stopil v stik z njo. Zasledovalcu so po tej kršitvi izdali stalni nalog o prepovedi približevanja 21-letni manekenki.