Hekerji so po eno od fotografij na Instagramu Britney Spears med komentarje prilepili zlonamerno kodo. (Foto: AP)

Med tisoči komentarjev pod eno od fotografij slavne pevke Britney Spears na Instagramu so bili tudi taki, ki so vsebovali zlonamerno programsko kodo od skupine Turla, ki rada napada vlade, vladne uradnike in diplomate.

V že izbrisanemu komentarju ob fotografiji, ki jo je zvezdnica objavila 17. februarja, je pisalo "#2hot make loved to her, uupss #Hot #X." Ogroženi računalniki so programirani, da redno preverjajo določene vrste komentarjev na njeni strani, in sicer tako da lahko še naprej komunicirajo tudi, če strežnik zaprejo. Najbrž pa je šlo za preizkusno objavo.

Britney ima trenutno 16,9 milijona sledilcev na Instagramu, objava, kamor so hekerji napisali objavo z zlonamerno programsko kodo, pa je imela 420 tisoč "všečkov" in 2200 komentarjev. Njeni predstavniki zadeve sicer niso komentirali.