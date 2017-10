Ryan Gosling in Harrison Ford v filmu vizionarskega režiserja Denisa Villeneuva!

5. oktobra nas čaka nova filmska poslastica enkratnega vizionarja, in sicer nadaljevanje enega najbolj znanih znanstvenofantastičnih filmov vseh časov: Iztrebljevalec 2049. Ob tej priložnosti vam predstavljamo mednarodni TV-spot kot ekskluzivno najavo za akcijski znanstvenofantastični spektakel z Ryanom Goslingom in Harrisonom Fordom v glavnih vlogah.

Trideset let po dogodkih iz prvega filma novi iztrebljevalec, policist K iz Los Angelesa (Gosling), razkrije dolgo zakopano skrivnost, ki bi utegnila pahniti delček družbe, ki še ostaja, v popoln kaos. To odkritje ga prisili na lov za Rickom Deckardom (Ford), nekdanjim iztrebljevalcem, za katerim so se pred 30 leti izgubile vse sledi.

Čeprav je bolj malo znano o samem filmu, je iz ekskluzivnega spota očitno, da nas čaka prava vizualna poslastica, ki bo nedvomno kos najboljšim podvigom velikanov, kot sta Steven Spielberg in George Lucas. Iztrebljevalec iz leta 1982 pravzaprav ni bil blockbuster v pravem smislu besede, vendar je iz leta v leto dobival vse močnejši kultni status, danes pa velja za enega najboljših znanstvenofantastičnih filmov vseh časov, saj je izjemno realistično predvidel prihodnost človeštva. Zato sploh ne preseneča, da oboževalci in filmski navdušenci po vsem svetu že nestrpno čakajo novi film, ki ga je režiral ugledni vizionar, kakršen je svoj čas bil tudi Ridley Scott, režiser prvega Iztrebljevalca.

Poleg vrhunske režije je eden glavnih razlogov, da si lahko obetamo nepozabno filmsko doživetje, tudi izvrstna igralska zasedba, ki jo vodita Ryan Gosling in Harrison Ford; slednji se ponovno spušča v vlogo policista Deckarda iz prvega filma. Pridružili so se jim tudi dobitnik oskarja Jared Leto (Klub zdravja Dallas), Ana de Armas (Vojni psi), Barkhad Abdi (Kapitan Phillips), Edward James Olmos (TV-serija Bojna ladja Galactica), Dave Bautista (Spectre) in dobitnica zlatega globusa Robin Wright (TV-serija Hiša iz kart).

Akcijski ZF spektakel Iztrebljevalec 2049

bo pri nas na sporedu od 5. oktobra!

Naročnik oglasa je Continental Film