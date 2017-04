Ryan Phillippe zavrnil govorice: Ne hodim s Katy Perry

Po rojstnodnevni zabavi Eltona Johna so se pojavile govorice, da se nekaj plete med igralcem Ryanom Phillipom in sveže samsko pop zvezdnico Katy Perry. Zdaj se je 42-letni igralec odločil, da govorice glasno zavrne, saj so v želji po fotografijah paparaci nenehno preletavali njegovo hišo. "Ni je tukaj," je zapisal na Twitterju.