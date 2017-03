S 27 let mlajšo partnerico prvič na slavnostni preprogi

A post shared by DOSE-OF-IT (@doseofit) on Mar 23, 2017 at 9:56pm PDT

Marc Anthony in njegova draga Mariana Downing sta se udeležila dogodka Changing Lives and Building Dreams, ki ga je organizirala Marcova fundacija Maestro Cares.

21-letna Mariana, ki ima pogodbo z manekensko agencijo Wilhelmina, je ta večer blestela v dolgi beli obleki s kovinskimi in zlatimi dodatki. Svoj elegantni in prefinjeni videz je dopolnila z velikimi črno-zlatimi visečimi uhani. Njen partner, 48-letni Marc, pa si je nadel temno modro moško obleko, na slavnostni preprogi pa je poziral s sončnimi očali, od katerih se le redko loči, saj so tekom kariere postale že njegov zaščitni znak.

''Zelo sta zaljubljena. Neločljiva sta, ves čas sta skupaj,'' je povedal vir za ameriške medije.

Ameriški pevec je bil dve leti poročen z 29-letno Shannon de Lima, ki je tudi manekenka. Pred tem pa je bil sedem let poročen s 47-letno pevko in igralko Jennifer Lopez, s katero ima 9-letna dvojčka, Emme in Maxa. Par se je razšel leta 2011, uradno pa sta se ločila šele 2014.