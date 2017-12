S kom na celem svetu bi J.Law najraje šla na večerjo?

Če bi lahko izbirala med vsemi ljudmi na svetu, bi Jennifer Lawrence najraje na večerjo odšla s Scottom Disickom. (Foto: AP)

27-letna oskarjevka Jennifer Lawrence bi najverjetneje lahko poklicala kogarkoli na tem svetu, ali bi šel z njo na večerjo, in ne bi doživela zavrnitve. Koga izmed vseh ljudi na svetu bi si želela povabiti na večerjo, če bi lahko?

To je 34-letni resničnostni zvezdnik in nekdanji partner Kourtney Kardashian Scott Disick! "Na to nisem ponosna, ampak tako mi narekuje srce," je dejala.

Scott Disick je v zvezi z 19-letno Sofio Richie. (Foto: Backgrid)

Znano je, da si je igralka s slavno družino Kardashian zelo blizu. Med drugim se je igralka tako napila z "mamadžerko" Kris Jenner, da je gola pristala v Kimini omari ter si med snemanjem psihično napornega trilerja Mati! sproščenost zagotavljala z gledanjem njihovega resničnostnega šova.

Kot kaže, pa ji niso všeč samo sestre, ampak tudi Scott. Disick je sicer trenutno v zvezi z 19-letno Sofio Richie, s katero sta od oznanitve romance neločljiva, Jennifer pa se je pred kratkim po enem letu zveze razšla z 48-letnim režiserjem Darrenom Aronofskyjem.

In če bi jo Scott zavrnil? Tudi na to je igrala pripravljena, saj ima rezervno možnost. Na večerjo bi povabila zvezdnici resničnostne serije Prave gospodinje New Yorka Luann de Lesseps in Bethenny Frankel. J.Law je očitno res strastna navdušenka nad resničnostnimi šovi.

Pred dvema tednoma je v newyorkški restavraciji srečala zvezdnico serije Prave gospodinje Beverly Hillsa, igralko Liso Rinno, in povsem "ponorela" od vzhičenja: kričala je in se seveda s 54-letno igralko fotografirala.