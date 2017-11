S poljubom končala ugibanja: spet sta par!

V zadnjem času so nekdanja golobčka, 25-letno Seleno Gomez in 23-letnega Justina Bieberja, večkrat ujeli v objektive, ko sta skupaj zajtrkovala, obiskala mašo in se vozila s kolesi. A sta trdila, da sta le prijatelja. Zdaj pa so v objektiv ujeli tudi njun poljub, s kateri sta pokazala, da je med njima vendarle več kot le prijateljstvo.

Med Justinovo hokejsko tekmo ga je Selena spodbujala in mu pritisnila tudi poljubček.

Otroška zvezdnika sta prvič par postala leta 2010, razšla pa sta se dve leti kasneje. Nato sta še večkrat poskusila srečo. Jima bo tokrat uspelo? (Foto: AP)

Čeprav uradno nista potrdila zveze, pa njuna dejanja govorijo namesto njiju. Viri pravijo, da sta v resni zvezi in da se Biebs resnično trudi, da bi jima tokrat uspelo.

Odkar sta se pred dvema mesecema začela ponovno družiti, sta neločljiva, a vendar želita svojo romanco držati čim bolj stran od oči javnosti. Viri pravijo, da sta resnično srečna, vendar pa je norija prevelika, ko se skupaj pojavita v javnosti, zato se skušata čim bolj skrivati.

Justin naj bi Seleno skušal dobiti nazaj, ko je še bila s pevcem The Weekndom, in moral naj bi jo kar precej prepričevati, na koncu pa mu je vendarle uspelo, saj naj bi med Seleno in pevcem že tako škripalo.

In ni le Selena tista, ki se je po koncu zveze vrnila k bivšemu, isto je očitno storil tudi The Weeknd, saj so ga opazili, ko je zapuščal stanovanje Belle Hadid. Z manekenko sta par postala v začetku leta 2015, razšla pa pred enim letom. Kmalu po razhodu je Weeknd začel hoditi s Seleno. Po desetih mesecih sta se razšla oktobra, Seleno pa so v Bieberjevi družbi ujeli že takoj po tem.