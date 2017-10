S pomočjo nadomestne matere že tretjič postal očka

A post shared by PerezHilton.com (@perezhilton) on Oct 10, 2017 at 10:00am PDT

Televizijski zvezdnik Perez Hilton s pravim imenom Mario Lavandeira je veselo novico, da je tretjič postal očka, razkril s fotografijo, na kateri z novorojenko Mayte Amor pozirata z njegovo mamo Teresito Lavandeira, in zraven zapisal: "Če še niste slišali, pozdravite na svetu Mayte Amor!" Tako novopečeni očka kot babica ne moreta skriti nepopisnega veselja ob povečanju družine, Perez Hilton pa se je prijateljem za podporo zahvalil tudi v pismu, ki ga je objavil ob fotografiji.

"Ogromno se je spremenilo v zadnjem desetletju," razlaga v pismu, v katerem se prijateljem zahvaljuje za podporo, sprejetje njega kot človeka, za spremljanje njegove poti in dela. Zvezdnik, ki se zavzema za pravice LGTB-skupnosti, v preteklosti pa se je spopadel tudi s svojo čezmerno telesno težo, shujšal več kot 30 kilogramov in svoje telo izklesal do potankosti, pa je bolj kot nase ponosen na svoje tri otroke. "Prežemata me radost in ponos ob tem, ko z vami delim novico, da se je moja družina povečala. Prejšnji teden se je mojemu sinu in hčerki na svetu pridružila sestrica. Mayte Amor se je rodila v sredo, 4. oktobra, težka je bila približno 2700 gramov in velika 50 centimetrov in je popolna! Poimenovali smo jo po njenih starih starših, Mariu in Teresiti – njihova ljubezen se bo večno pretakala skozi njo in varovala vse moje otroke. Babica in sorojenci so vzhičeni od veselja."

Perez Hilton je po sinu in hčerki dobil še eno deklico. (Foto: AP)

Zvezdnik, ki zaradi svoje homoseksualne spolne usmerjenosti, otrok ne more imeti po naravni poti, je iz srca hvaležen tudi nadomestni materi: "Hvala, ker si mi dala najboljše darilo, ki bi ga kdorkoli lahko kdaj prejel. Hvala tudi drugima dvema nadomestnima materama, ki sta nam pomagali. In hvala vsem materam, ki tako nesebično dajejo, njihova prijaznost je navdihujoča. V ZDA je še veliko držav, ki, na žalost, prepovedujejo nadomestno nosečnost. Upam, da bom s tem, ko povzdignem glas, pripomogel k temu, da bo to postala legalna možnost po vsej državi."

"Mayte Amor počne vse, kar novorojenček mora početi," pravi navdušeni očka, ki ima za sabo že nekaj starševskih izkušenj. Svojega prvega otroka, sina Maria Armanda Lavandeiro, je dobil leta 2013, čez dve leti pa se jima je pridružila še hčerka Mia Alma. "Družina je moje vse," je pismo zaključil ponosni očka.