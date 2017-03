Šaljivi zvezdnik ujezil svoja dvojčka

Zvezdnik serije Kako sem spoznal vajino mamo Neil Patrick Harris ima z možem Davidom Burtko šestletna dvojčka Harper in Gideona. Za irski praznik, dan svetega Patrika, jima je pripravil izjemno presenečenje, ki pa ga nista bila preveč vesela.

V skladu z družinsko tradicijo sta se otroka pripravljala na noč, ko naj bi hišo obiskali škratki, ki prinašajo srečo. Za te pravljične škratke je značilno, da ti, če jih ujameš, v zameno za svojo svobodo ponujajo darila. Harper in Gideon sta jih prejšnja leta skušala ujeti s pastmi, letos pa sta se poslužila druge taktike. Na mizo sta zložila darila za ta irska mitična bitja – v znak miru.

"Priprave na jutranje srečanje s škratki (upajmo)," je Harris zapisal ob videu, ki ga je delil na Instagramu. V posnetku vidimo darove, ki sta jih otroka pustila bitjecem – krompir, gobe, rože, in steklenice viskija in piva (seveda, škratki so vendarle Irci). "Letos sta Harper in Gideon namesto pasti izbrala darila. Držimo pesti, da bomo tak čas jutri imeli škratka," je dodal.

Otroka sta škratkom celo posnela video, v katerem sta si zaželela ujeti fantka škratka in dekle škratinjo, da bi ostala in jima podarila zlate kovance. "Lepo bova ravnala z vama. Čuvala vaju bova pred našimi psi," na posnetku obljublja Gideon.

"Pripravila vama bova posteljo in imela bosta sobno postrežbo in krompir in gobe in pivo vsak dan, če bosta hotela," je dejala Harper. "In viski," je dodal Gideon. "Če vama vsak dan dava en krompir, nama bosta vsak dan dala zlat kovanec? Rada vaju imava," je še dodal Gideon.

A na žalost njuna taktika ni bila uspešna. Ko sta se zbudila, sta ugotovila, da so škratki obrali darila, pri tem pa še razmetali celo hišo. Za sabo so pustili le napis na tleh, ki je sporočal: "Nikoli."

Razigrani igralec je delil fotografije razdejanja: "Kaj za vraga?"

Kaže, da bosta prikupna dvojčka prihodnje leto morala poskusiti z novo taktiko. Ni kaj, Neil in David sta res zavzeta starša – da bi svojima otrokoma pričarala kanček čarobnosti, sta se tako potrudila, da smo še mi skoraj začeli verjeti v nagajive škratke.