Elton najavil svojo upokojitev?

Elton John je priznal, da ni bil vedno najboljša oseba, dokler ni začel delati na sebi. Hkrati pa da človek pride v fazo, ko mu to, kar je, ni več zabavno. Se bo glasbeno upokojil? (Foto: AP)

70-letnega pevca Eltona Johna so na Svetovnem ekonomskem forumu v Davosu nedavno odlikovali za njegovo humanitarno delo, skupaj z igralko Cate Blanchett in bollywoodskim zvezdnikom Shahom Rukhom Khanom.

Elton je priznanje prejel za zbiranje denarja za njegovo AIDS fundacijo, hkrati pa je zbranim svetovnim voditeljem, poslovnežem in politikom priznal, da preden je postal filantrop, si ni bil kaj prida všeč.

"Strast me je vodila na nekaj zelo temnih kotičkov. Kar nekaj časa nisem bil v redu oseba. Izgubil sem človečnost, izgubil sem povezanost in samospoštovanje," je povedal zbranemu občestvu v Davosu.

Priznal je, da je spoznal, da se nekaj mora spremeniti, zato se je počasi uvedel v dobrodelnost. "Želel sem se znova povezati, hotel sem biti spodobna oseba," je nadaljeval in želel spodbuditi velika imena v dvorani, da uporabijo lastno slavo in moč, da naredijo spremembo v svetu.

"Nikoli ne smemo postati slepi za trpljenje. Vsi ste uspeli, a kaj ustvarjamo? Kakšno vrednost ima, če ne krepi vezi človečnosti? Če ne iščemo spremembe v svetu, da se spremeni na bolje, kaj je pravzaprav smisel, da smo prišli sem? Slava je, morda, slava in prestiž. Bogastvo tudi. A za kaj? Dobro delo ti da nekaj več kot slavo, bogatejše kot bogastvo in je boljše kot nagrade. Moramo se spremeniti. Enakost na tem svetu je, če sem pošten z vami, sramotna," je Elton zaključil svoj govor.



Napovedal svojo upokojitev?

Že nekaj let se je šušljalo, da bi se Elton znal tudi upokojiti, dejstvo pa je, da je 25. marca lani dopolnil 70 let. Nekajkrat je izjavil, da je uživa v tem, kar počne, zdaj pa so vse glasnejša ugibanja o tem, da razmišlja, da bi se nemudoma upokojil.

"Ko se staramo, pridejo faze v življenju, ko ni več zabavno biti pevec in pisec pesmi," je menda zaupal neimenovanemu viru. Menda ga zanimajo tudi ostale branže, ki ga poleg glasbe bolj zanimajo, čeprav zaenkrat o tem ni konkretnejših informacij.

Elton bo o svoji prihodnosti kmalu podal uradno izjavo. V svoji karieri je prodal več kot 300 milijonov plošč, šušlja pa se o tem, da naj bi napovedal svojo poslovilno svetovno koncertno turnejo.