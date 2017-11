Sama objavila gole fotografije, da bi prinesla okoli paparace

Sia svoj obraz med nastopi zakriva, saj želi poudariti glasbo, ne videza. (Foto: AP)

Avstralska pevka Sia je znana po tem, da se med nastopi skriva za preveliko lasuljo, saj želi, da je v ospredju njena glasba in ne videz. Očitno pa si paparaci želijo videti veliko več, kot le njen običajno skrit obraz. Dlje časa so se trudili, da bi pevko ujeli v objektive povsem razgaljeno. In ko jim je to uspelo, je Sia zagotovila, da bo prevzela nadzor nad situacijo. Zagotovila je, da če jo bo svet videl razgaljeno, bo to takrat in tako, kot sama hoče.

Zato je storila nekaj, kar ni precej pogosto. Sama je na družbenih omrežjih objavila svoje razgaljene fotografije. 41-letnica je pojasnila, da je s to šokantno potezo želela prehiteti paparace. "Nekdo očitno skuša prodati moje gole fotografije. Prihranite denar, tukaj so brezplačno! Vsak dan je božič!," je šaljivo zapisala.

A post shared by SIA (@siamusic) on Nov 6, 2017 at 6:44pm PST

Večino razgaljenih zavezniških fotografij navadno prodajo hekerji, ki vdrejo v njihove telefone, Sio pa so paparaci ujeli med uživanjem v naravi. Tokrat so predrzni fotografi ostali brez zaslužka.

Sicer pa pevke ni sram pokazati svojega telesa, kar je dokazala že oktobra, ko se je na Instagram profilu svoje prijateljice in umetnice ličenja Tonye Brewer pojavila v halji, iz katere ji je kukala dojka.