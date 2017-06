Scarlett spet zaljubljena?

Bo Scarlett Johansson naposled srečna v ljubezni? (Foto: AP)

Igralka Scarlett Johansson, ki smo jo nazadnje videli v filmu Duh v školjki, je 17. marca letos vložila vlogo za razvezo od moža Romaina Dauriaca, a očitno že veselo hodi na zmenke. Trenutno se dobiva s komikom Colinom Jostom, znanim iz oddaje Saturday Night Live.

Parček so opazili, kako se je družil v newyorški obedovalnici The East Pole, tesneje pa prijateljujeta od 20. maja naprej, ko sta se stiskala na "after partyju" po finalu sezone omenjene oddaje.

"Bila sta super skulirana in prijazna. Držala sta se za roke in nazdravljala," so viri poročali za Page Six. Menda sta se oba ujela v trenutku, zato sploh nikomur ne skrivata, koliko sta si všeč. "Zadovoljen sem s svojim ljubezenskim življenjem," se je muzal Colin, ko so ga nedavno povprašali po tem.

Scarlett ima z Romainom dveletno hčerko Rose Dorothy, poročila pa sta se oktobra leta 2014, pred tem je bila med leti 2008 in 2011 poročena z Ryanom Reynoldsom