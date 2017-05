Se ga še spomnite?

Peter Andre je bil eno največjih glasbenih imen devetdesetih, nato pa je opustil glasbeno kariero. (Foto: AP)

Le kdo se ne spomni ene najbolj priljubljenih pesmi devetdesetih Mysterious Girl pevca Petra Andreja? Zdaj 44-letni zvezdnik grškega porekla je bil rojen v Londonu, pri šestih letih pa se je z družino preselil v Avstralijo in se tam pri 16. letih udeležil šova talentov, ki ga je izstrelil v slavo. Leta 1996 je z omenjeno pesmijo postal svetovno znan.

Leta 2004 je nastopil v britanskem resničnostnem šovu, v katerem so nastopali zvezdniki, in tam začel odmevno romanco z Jordan (zdaj znano kot Katie Price), s katero sta se poročila in dobila dva otroka, zdaj devetletno Princess in 11-letnega Juniorja. Svoje življenje sta seveda nadaljevala v tem duhu - imela sta svojo resničnostno oddajo, ki je prikazovala njuno skupno življenje ... in nato njuno ločitev, kasneje pa je vsak dobil svoj resničnostni šov.

Zdaj se bo 44-letnik posvetil snemanju filma. (Foto: AP)

Kot kaže, pa si je zvezdnik zaželel drugačnega nastopanja pred kamero. Aprila je na Instagramu z velikim veseljem naznanil, da je dobil svojo prvo hollywoodsko filmsko vlogo v trilerju The Undoing: "Končno. Po mesecih pogovorov sem prejel svoj prvi filmski scenarij. Naslednje leto ga bom začel snemati v Los Angelesu. Ge za zelo pomembno vlogo. Too! Saj sem čakal le 44 let," se je pošalil.

A post shared by Peter Andre (@peterandre) on Apr 18, 2017 at 6:05am PDT

Ta teden pa je povedal, da se bo filmu popolnoma predal in posvetil, saj želi dati vse od sebe in se izkazati.

Pevec je zdaj poročen z Emily MacDonagh, s katero imata triletno hči Amelio in petmesečnega Thea.

Se še spomnite tega hita?