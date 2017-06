Se je Jay-Z preko novega albuma opravičil za varanje?

Je Jay-Z varal ali ne, vprašanje se še ni poleglo ... (Foto: AP)

"Kdo je kriv za solze kraljice Beyoncé," so se spraševali mediji in oboževalci, ki so poslušali njen šesti studijski album Lemonade. Ker se je pevka na novem albumu čustveno zelo razgalila, so mnogi domnevali, da album govori tudi o tem, da jo je soprog Jay-Z prevaral.

Zvezdnika na to vprašanje nikoli nista odgovorila, zdaj pa je Jay-Z posnel album 4:44, ki ga je že predstavil na svoji spletni platformi Tidal, in mnogi oboževalci so že našli reference na album Lemonade.

Za primer so navedli besedilo pevkine pesmi Hold Up, ki govori o močni ženski, pevec pa naj bi v pesmi Kill Jay Z samokritično dejal, da si nikakor ne želi, da bi izgubil to močno žensko. Poleg tega v naslovni pesmi 4:44 nagovarja tako Beyonce kot svojo hčerko, ter doda, da je ona njegova sorodna duša. Mnogi so v tej pesmi videli tudi njegovo opravičilo glede domnevnega varanja.