Se med zvezdnikoma rojeva ljubezen?

Frontman skupine Coldplay Chris Martin in igralka Gwyneth Paltrow sta se razšla po 10 letih zakon leta 2014, kljub temu si ostala izjemno blizu, predvsem zaradi njunih otrok, 12-letne Apple in 10-letnega Mosesa. Vse od takrat se je govorilo, da je našel tolažbo pri zvezdnicah, kot sta Jennifer Lawrence in Annabelle Wallis, toda ostalo je le pri govoricah.

Zelo odmevno je bilo tudi razmerje pevke Katy Perry in igralca Orlanda Blooma, toda po enem letu sta si vzela premor in se razšla.

Zdaj pa se v tujih medijih piše, da sta se našla Katy in Chris in da je med njima že preskočila iskrica, in to na festivalu Glastonbury v Angliji, kjer je Katy imela tudi nastop. "Chris in Katy sta se držala za roko in videti sta bila zelo zavzeta drug za drugega," je dejal nekdo, ki ju je videl na festivalu. Dodal je še, da se je sicer pevka skrivala v dolgi obleki s kapuco, toda vsi so opazili, kako mu je venomer šepetala v uho in se zraven zaljubljeno hihitala.