Se Meghan pripravlja, da postane del kraljeve družine?

Meghan Markle se, kot kaže, vse bolj pripravlja na svojo novo vlogo - biti del kraljeve družine. (Foto: AP)

Kot predstavnica kanadske modne blagovnice Reitmans je igralka Meghan Markle svoje ime posodila številnim seksi, zelo oprijetim oblačilom.



Zdaj pa je nenadno prekinila svoje zelo dobičkonosno sodelovanje z njimi, s čimer je še bolj podžgala govorice, da si želi preoblikovati svojo javno podobo, saj se pripravlja na zaroko s princem Harryjem.



Njena odločitev je presenetila tudi blagovnico. Viri so pojasnili, da so ji decembra ponudili zelo visoko vsoto, da bi obnovila pogodbo, a jih je presenetila, saj je ni želela podpisati.

Blagovnica je v predstavitvah izdelkov še vedno uporabljala njeno podobo, prejšnji mesec pa je ekipa Marklove blagovnico prosila, da nehajo povezovati svojo znamko z igralko.



Ne le, da je za znamko nastopala v vlogi modela, 35-letna Meghan je tudi sama oblikovala dve kolekciji, pomladno in vegansko, ki je izšla šele novembra lani in je bil še do pred kratkim na prodaj.





Vključevala je oprijete hlače in seksi krilo iz umetnega usnja. In čeprav je podpredsednik marketinga podjetja Monique Brosseau še januarja trdila, da se pripravlja nov Meghanin projekt, so v začetku marca s spletne strani odstranili vse njene podobe in odstranili njeno kolekcijo.



Meghan je prejšnji teden tudi nehala ustvarjati svoj dobičkonosen blog o življenjskem stilu The Tig. Sodelovanje z blagovnico je pred časom označila za "čast", zdaj pa ga je opustila, ker očitno ne sodi v podobo, ki bi jo želela izžarevati kot bodoča članica kraljeve družine.