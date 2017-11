Še vedno izklesan kot pred 25 leti

Že nekaj let je preteklo, odkar so za njim norele najstnice, a pevec Peter Andre je z zadnjo fotografijo pokazal, da je četrt stoletja pri njem minilo, kot bi trenil, saj se mu na telesu leta skoraj ne poznajo. Pri 44 letih je namreč, vsaj od vratu navzdol, videti skoraj povsem enako kot pred 25 leti, ko jih je štel 19.

Andreja je leta 1996 med slavne izstrelila njegova pesem Mysterious Girl, v kateri je v razpeti srajci na plaži poplesaval in razkazoval svoje izklesane trebušne mišice. In prav iz tega obdobja je fotografija, na kateri pozira v boksaricah, ki jo je za primerjavo svojemu zdajšnjemu videzu na Instagramu objavil pevec, z njo pa razvnel oboževalce.

A post shared by Peter Andre (@peterandre) on Nov 23, 2017 at 2:58pm PST

"25 let narazen. Počutim se super," je ob fotografijah 'nekoč in danes' zapisal oče štirih otrok. Oboževalci pa so se strinjali, da se pevec pač ne stara oziroma da je z leti le še boljši. Edina razlika, ki jo je opaziti, je namreč v pričeski, saj si je Andre dolge resaste lase pristrigel in oblikoval na stran. "Z leti si videti še bolje. Kot dobro vino! Čudovit moški odzunaj in navznoter," je komentiral eden od sledilcev.

Peter Andre je bil s prvo ženo, Katie Price, s katero ima dva otroka, Princess in Juniorja, poročen od leta 2005 do 2009. Po neuspešnem zakonu z britansko zvezdnico pa je ljubezensko srečo čez nekaj let znova našel s svojo zdajšnjo ženo, zdravnico Emily Mac Donagh, ki je od pevca mlajša 16 let. Rodila sta se jima že dva nadebudneža, Amelia in Theodore James.

Peter Andre se je letos podal v igralske vode, saj se že vneto pripravlja na svojo prvo večjo filmsko vlogo v trilerju The Undoing, ki ga bodo začeli snemati prihodnje leto. Dokler ga ne bomo zagledali na velikih platnih, pa lahko uživamo ob njegovi uspešnici iz devetdesetih. Se še spomnite Mysterious Girl, v kateri je Andre združil moči s karibskim raperjem Bubblerjem Ranxom?