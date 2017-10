'Še vedno sem strta in ne morem verjeti'

Crystal Harris je o pokojnem možu Hughu Hefnerju spregovorila v presežnikih. (Foto: AP)



Po smrti 91-letnega Hugha Hefnerja se je oglasila tudi njegova tretja žena, 31-letna Crystal Harris. "Nisem zmogla odgovoriti vsem ljudem, da bi se jim zahvalila za njihovo sožalje. Srce imam strto, še vedno ne morem verjeti. V soboto smo ga pokopali, zdaj je na mestu, kjer je vedno želel preživeti večnost. Bil je ameriški junak, pionir. Nekakšna skromna duša, ki je svoje življenje in dom odprla svetu. Čutila sem, koliko me ljubi. Zelo sem ga ljubila. Tako sem hvaležna. Dal mi je življenje, dal mi je usmeritev, naučil me je dobrote. Večno se bom počutila hvaležno, da sem bila ob njem, ga držala za roko in mu povedala, koliko ga ljubim. Spremenil je moje življenje in ga rešil. Prav vsak dan je naredil, da sem se počutila ljubljeno. Bil je svetilnik svetu, sila kot nobena druga. Nikoli ne bo več še enega Hugha M. Hefnerja," je povedala za revijo People.

Platinasta lepotica je po njem podedovala skoraj šest milijonov evrov vreden dom in dobre štiri milijone, kot sta določila v predporočni pogodbi. Poročila sta se leta 2012, sicer pa je bil Hef pred tem med letoma 1949 in 1959 poročen z Millie Williams, s katero je imel hčerko Christie in sina Davida. S Playboyevo lepotico Kimberley Conrad se je poročil leta 1989, ločila pa sta se leta 2010. Rodila sta se jima dva sinova, Cooper in Marston, ki zdaj nadaljujeta očetov Playboyev imperij.