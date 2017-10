Seks v mestu, počivaj v miru: 'Ostali bodo samo spomini'

Od prejšnjega tedna, ko je udarila novica, da je produkcijski studio Warner Bros preklical snemanje filma Seks v mestu 3, se obžalovanja kar vrstijo. Potem ko sta nadaljevanje sodelovanja pred filmskimi kamerami obžalovali že Sarah Jessica Parker in Cynthia Nixon, ki sta v seriji in filmih Seks v mestu igrali Carrie in Mirando, se je zdaj oglasila še Kristin Davis oziroma Charlotte. Tudi ona je očitno do zadnjega upala, da se zabavne urice in dogodivščine štirih prijateljic z Manhattna še ne bodo končale oziroma da bodo dobile vsaj težko pričakovani epilog.

"Zelo rada si ogledujem fotografije naše dolge zgodovine Seksa v mestu," je zapisala ob objavi fotografij svojih najljubših epizod iz kultne serije.

A čeprav je žalostna, Davisova ohranja optimizem. "Neizmerno srečna sem, da sem lahko upodobila Charlotte skozi vse njene vzpone in padce," je dejala in tudi ona, kot pred njo že Parkerjeva, namignila, da bi tretje nadaljevanje prineslo zanimiv razplet zgodb in češnjo na vrh razburljivih življenj neločljive četverice. "Želim si, da bi lahko posneli zadnje poglavje pod svojimi pogoji, da bi zaključili zgodbe svojih likov. Globoko sem razočarana, da tega poglavja (ki ga je tako lepo napisal Michael Patrick King) ne bomo mogli deliti z vami. Ostali nam bodo torej le spomini, a vedite, da smo vso vašo ljubezen in spodbudo, ki ste nam jo namenjali v dolgih letih, čutili in smo vam zanjo zelo hvaležni. Seks v mestu bo za večno shranjen v naših srcih."

Warner Bros je prejšnji teden objavil novico, da so načrte o skorajšnjem začetku produkcije morali odpovedati zaradi nemogočih zahtev Kim Cattrall, ki je v seriji in filmih igrala Samantho. A je zvezdnica njihovo izjavo demantirala na Twitterju: "Edino, kar sem zahtevala, je bilo, da nočem sodelovati pri tretjem filmu … In to že lani."