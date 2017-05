Seksi Shakira v zlati obleki jemala dih

A post shared by Shakira (@shakira) on May 26, 2017 at 6:14am PDT

40-letna Shakira je oboževalce razveselila z novim težko pričakovanim španskim albumom, ki ga je poimenovala El Dorado (Zlat). To je že 13. studijski album kolumbijske zvezdnice, na njem pa je sodelovala s številnimi latino glasbeniki, kot so Carlos Vives, Nicky Jam, Maluma in Prince Royce, ki je bil tudi med povabljenci večera.

Na Shakirinem novem albumu je 13 skladb, med katerimi so tudi singli La Bicicleta, Me Enamoré, Chantaje in Deja Vu, ki jo je v duetu s Princem Roycem zapela v živo.

A post shared by Shakira (@shakira) on May 25, 2017 at 7:43pm PDT

Album El Dorado se je le 24 ur po izidu že zavihtel na prva mesta prodajnih lestvic v kar 34 državah po svetu.

Seksi Kolumbijka je ob tej svečani priložnosti nosila zlato obleko, v kateri je ta večer še posebej blestela. Za promocijski nastop se je tako kot se za zvezdnico njenega kova spodobi seveda preoblekla in je nosila majico in kavbojke, videz pa je dopolnila z zlato jakno.

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on May 25, 2017 at 9:10pm PDT