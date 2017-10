Seksi sporočilo, ki ga je J.Lo prejela na prvem zmenku, sprožilo alarm

Jennifer Lopez in Alex Rodriguez sta noro zaljubljena. (Foto: AP)

Jennifer Lopez je priznala, da če ne bi stopila iz svoje cone udobja, ne bi nikoli izkusila sreče, ki jo zdaj navdaja ob njenem partnerju Alexu Rodriguezu. Parček je za decembrsko številko revije Vanity Fair spregovoril o svojih začetkih, kako sta se po 12 letih od prvega srečanja znova srečala, kot bi ju nekaj vleklo skupaj. "To je bil eden tistih trenutkov, ko se počutiš, kakor da si prisiljen narediti nekaj, česar v normalnih okoliščinah ne bi," je Lopezova razkrila, kako ju je skupaj vlekla neka neustavljiva sila.

Pevka je Rodrigueza opazila v restavraciji na Beverly Hillsu, kjer je kosila. "Lahko bi dejansko šla kar naprej, a sem šla do njega, ga potrepljala po ramenu in rekla: 'Živijo!'"

Šele pozneje se je pevka in igralka zavedla, da je oblečena kot lik iz serije Shades of Blue, v kateri igra detektivko Harlee Santos, a ji je Rodriguez kljub temu že takoj polaskal s komplimentom: "Prelepa si!"

No, kmalu po usodnem srečanju pa je Lopezova prejela tudi usodni klic. Med pogovorom sta se strinjala, da morata iti na večerjo, a nihče ni bil prepričan, ali je bo naslednje snidenje zmenek ali ne. "Sedel je tam v svoji beli srajci, zelo samozavestno in moško," je dejala pevka, ki se ji je zaradi Rodriguezove zgovornosti zdelo, da se z njo pogovarja na prijateljski ravni. "Ne vem, ali je mislil, da sva na zmenku, ali ne."

A ji je hitro postalo jasno, da je sproščenost zgolj krinka in da ga znotraj razjeda od nervoze. "Vprašal me je, ali bi kaj spila. In odvrnila sem mu: 'Ne, ne pijem alkohola.' Nato je vprašal, ali bi imela kaj proti, če sebi naroči pijačo. Bil je nervozen in bilo je zelo prikupno," se je prvega zmenka spominjala J.Lo.

Z vročim sporočilom sprožil alarm

Rodriguez pa je povedal svojo plat zgodbe. Bilo mu je nekoliko nelagodno, a le do trenutka, ko je izvedel, da lepotica ni v razmerju z nikomer drugim. "Šele po treh ali štirih poskusih mi je odgovorila, da je samska," je povedal nekdanji profesionalni igralec bejzbola, ki ga je Lopezova tako očarala, da si je šel po razkritju njenega statusa oddahnit na stranišče. "Moral sem vstati in zbrati svoje misli. Odšel sem na stranišče in zbral dovolj poguma, da sem ji prek telefona poslal kratko sporočilo: 'Preklemansko seksi si!'"

Jennifer je za mizo prebrala sporočilo, ki ni podžgalo zgolj nje, ampak tudi ozračje. Naenkrat je namreč začelo glasno zvoniti. "Potem se se je vse obrnilo. Sprožil se požarni alarm in morali smo se evakuirati. Resnično!"

Od takrat je parček skorajda neločljiv, saj sta drug v drugem našla sorodni duši. "Sva kot dvojčka. Oba sva leva, oba iz New Yorka, ob imava latinskoameriške korenine in povezuje naju še vsaj približno 20 drugih stvari," pravi Lopezova in pojasnjuje: "Razumem ga na način, kot ga ne more razumeti nihče drug, in on razume mene tako, kot me ne more razumeti nihče."

Pevka je še poudarila, da ju povezuje tudi veliko osebnih dogodkov iz preteklosti, ki so ju prepričali, da sta res duši dvojčici: "On je v svojih 20. letih podpisal najbolj dobičkonosno pogodbo v bejzbolu, jaz pa sem v svojih 20. letih posnela film in album, ki sta postala največji uspešnici in se vpisala zgodovino. V 30. letih sva oba imela vzpone in padce, v 40. letih sva šla skozi težko obdobje v življenju in, kar je najpomembnejše, veliko sva delala na sebi," je razložila igralka.

Oba se strinjata, da če bi se romantično zapletla pred leti, njuno razmerje ne bi bilo tako uspešno, kot je zdaj, ko sta osebnostno močnejša, in bi se najbrž klavrno končalo. Ključ do njunega uspešnega razmerja je tudi, da veliko časa preživita skupaj, se strinjata golobčka. "To je vse, kar potrebuješ," je skrivnost do uspeha njune ljubezni povzel Rodriguez, od njega pa se je Lopezova naučila še ene modrosti: "Živeti moraš svoje sanje."