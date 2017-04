Seksi varuška Mel B toži zaradi obrekovanja

#more #headshots #�dfac #different #looks #me by @thelaexplorer #vamplook A post shared by Lorraine Gilles (@iamlorraineg90) on Feb 22, 2017 at 10:24pm PST

V javnost še naprej curljajo umazane podrobnosti iz zakona pevke Mel B in njenega moža Stephena Belafonteja. Potem, ko je pevka vložila ločitvene papirje in proti njemu sodno dosegla prepoved približevanja, med drugim naj bi bil nasilen in jo silil v skupinski seks, pa se zdaj zadeve nekoliko obračajo.



Mel B je varuški, seksi blondinki Lorraine Gilles, očitala, da je imela z Belafonteom razmerje, da je z njim celo zanosila in da ji je plačal za splav. A jo Gillesova zdaj toži zaradi obrekovanja, saj trdi, da je slavni par spoznala, ko ji je bilo samo 18 let in je potem začela delati zanju. Menda naj bi jo Mel nato nekoč napila in jo zapeljala in jo prepričala v skupinski seks. Pevka naj bi ji dejala, da imata z možem "odprt zakon", seksualna zveza pa naj bi med ženskama trajala kar sedem let.

"Nisem kriva, da je njun zakon razpadel, niti nisem bila noseča s Stephenom," zatrjuje varuška, ki ji gre na živce predvsem to, da so jo predstavili kot "razdiralko zakonov, prostitutko ter breobzirno izkoriščevalko".