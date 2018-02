Selena na prvo mesto postavila sebe

Igralka in pevka Selena Gomez svojih 133 milijonov na družbenem omrežju Instagram že dolgo ni razveselila z nobeno fotografijo. In za to ima tudi zelo dober razlog. 25-letnica, ki je lani prestala naporno zdravljenje po presaditvi ledvice, je zbrala pogum in se odločila postaviti sebe na prvo mesto. Trpela je namreč za depresijo in anksioznostjo, ki naj bi bili predvsem posledica zdravil, ki jih mora jemati po operaciji.

Odpravila se je na dvotedensko terapijo v New York, v sklopu katere se je namesto družbenim omrežjem posvečala zgolj svojemu zdravju in poskušala svoje telo obnoviti s terapijami, zdravimi obroki, pilatesom in meditacijo.

Pevka je v svoji zadnji objavi na Instagramu pred tremi tedni s svojimi oboževalci delila fotografijo, na kateri sedi na verandi svojega prvega doma. "Dom, v katerem sem odraščala od rojstva do mojega 13. leta. V veliko pogledih bi tukaj moje življenje lahko bilo boljše, kot je, a sem vesela, da imam glas, ki mi danes omogoča spremembe. Celo, ko ne vem, kako se jih dobro lotiti in ali si tega sploh želim," je zapisala v razmišljanju, v katerem jo je podprlo 6,5 milijona ljudi.

"Čutila je, da mora iti stran in se osredotočiti le nase, brez drugih motečih dejavnikov," je povedal vir blizu pevki in dodal: "Vrnila se je veliko boljšega počutja." Tega pa se je zelo razveselil tudi njen dragi, Justin Bieber, ki je Seleno pri odhodu na rehabilitacijo zelo podpiral. Selena se je že vrnila v Los Angeles, kjer so ju skupaj opazili na hokejski tekmi, na terapijo pa se bo po poročanju virov še vrnila.