Selena: Razšla sva se kot zelo dobra prijatelja

Selena Gomez je prepričana, da jo bo z The Weekndom vedno vezala posebna vez. (Foto: AP)

Zvezdnika Selena Gomez in The Weeknd sta hodila med letošnjim januarjem in oktobrom, ko sta se odločila iti vsak po svoje. Selena pa je za revijo Billboard povedala, da bo vedno cenila čas, ki ga je preživela kot njegovo dekle, četudi ji je prenehal slediti na družbenih omrežjih in je z njih odstranil njune skupne fotografije. Ona pa je prepričana, da bosta vedno na poseben način povezana.

"Nekaj, na kar sem resnično ponosna, je da med nama obstaja resnično prijateljstvo. Resnično nisem česar takega doživela nikoli prej. Končala sva kot najboljša prijatelja, šlo je za medsebojno skrb, meni je bilo res nekaj posebnega," je povedala.

Selena se je medtem spoprijateljila z nekdanjim fantom Justinom Bieberjem, saj sta se družila in celo poljubljala. Ali sta spet skupaj, še nista potrdila. Tudi The Weeknd očitno nadaljuje z življenjem, saj so ga opazili v družbi njegove nekdanje Belle Hadid, nedavno pa je na večerjo povabil tudi Katy Perry.