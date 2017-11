Seleno bi rad popolnoma izbrisal iz svojega življenja

Čeprav je pevec izbrisal vse svoje fotografije, bo neizbrisen pečat njune ljubezni ostal na fotografijah z rdeče preproge. (Foto: AP)

Weeknd se je odločil nekdanje dekle Seleno Gomez popolnoma zradirati iz svojega življenja, no, vsaj iz spletnega. S svojega profila na Instagramu je namreč odstranil vse njune skupne fotografije. Čeprav sta bila približno 10 mesecev prikupen par in je pevec na družbenih omrežjih rad objavljal fotografije, kako se ljubkujeta in objemata, se je odločil, da sladke spomine na njuno zvezo zdaj zaklene proč od pogledov radovednežev.

Pevec ni pustil niti sledi, da bi bila z Gomezovo kdaj par, je pa mogoče na spletu še vedno najti prve fotografije paparacev, ki so januarja razkrile, da sta v romantičnem razmerju.

Pa tudi Gomezova ni bila tako radikalna, saj je spomine na njuno skupno življenje ohranila. Njuna zadnja skupna fotografija bo tako ostala ta, ki jo je pevka in igralka objavila 5. septembra, ko sta bila še par, a je v zvezi že glasno škripalo.

Le mesec za tem je udarila novica, da sta se razšla, ker se je pevec preveč posvečal svoji karieri in premalo svoji srčni dami. "Končala sta. Razmerje tako ali tako ne bi trajalo. Med presaditvijo ledvice se je Selena močno oprla na svoje prijatelje, ki so ji bili na voljo, v nasprotju z njim. On pač ni bil pripravljen spustiti vsega, kar se mu dogaja, iz rok, da bi bil ves čas z njo," je dogajanje med nekdanjima zaljubljencema takrat opisal bližnji vir.

Takoj po razhodu je bila Selena večkrat opažena v družbi svoje najstniške ljubezni, Justina Bieberja, s katerim so ju fotografi v objektiv ujeli tudi pri poljubljanju. Gomezova pa ni bila edina, ki je iskala uteho pri svoji nekdanji ljubezni, s svojo nekdanjo ljubeznijo, manekenko Bello Hadid, naj bi se znova povezal tudi The Weeknd.