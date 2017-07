Rade Šerbedžija vabi na Brione

Če dopustujete na Brionih in ste poleg sonca in morja željni še malce kulture, lahko obiščete gledališče Ulysses. Tja vas vabi hrvaški filmski in gledališki igralec Rade Šerbedžija, ki bo v družbi kitarskih virtuozov Vlatka Stefanovskega in Miroslava Tadića s koncertom v trdnjavi Minor poskrbel za nepozaben uvod v poletno vzdušje pod zvezdami.