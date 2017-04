Serena Williams priznala, da je po nesreči objavila nosečniško fotografijo

Serena Williams, ena najboljših teniških igralk vseh časov, je novico o nosečnosti razkrila z objavo na Snapchatu, ki pa ni bila načrtovana, je nedavno priznala na TED konferenci. Dejala je, da je iz tedna v teden dokumentirala svojo nosečnost, ena od fotografij pa se je pomotoma znašla na Snapchatu.



"Spremljala sem svoje stanje in se vsak teden fotografirala, da bi videla, kako raste trebušček. Fotografije sem hranila samo zase, a ena je ušla. Tako je pač kdaj z družabnimi omrežji, ko pomotoma pritisnete napačen gumb."



35-letna teniška zvezdnica je še razložila, da je za nosečnost izvedela le dva dni pred začetkom OP Avstralije, a se je kljub temu odločila, da bo tekmovala, na koncu je tudi zmagala, v finalu je namreč premagala sestro Venus.



"Ni bilo prav lahko. Še posebno, ko slišiš zgodbe, kako je ženskam med nosečnostjo slabo, so utrujene in pod velikim stresom. Noseča ali ne, nihče ni vedel, v mislih je bila le zmaga," je še dodala na koncu.

