Serena Williams že pred oltarjem? (Foto: Instagram)

Serena Williams, ki se je 1. septembra razveselila rojstva hčerkice Alexis Olympie Ohanian, naj bi se po pisanju tujih medijev že odpravila v New Orleans, kjer se namrea poročiti.

Časnika People in The Daily Mail, ki se sklicujeta na neimenovane vire, pišeta, da bo poročna slovesnost v centru sodobnih umetnosti v New Orleansu.

Pri Daily Mailu poročajo, da je načrtovanje poroke potekalo v strogi tajnosti in gosti do jutra pred poroko ne bodo izvedeli nobenih podrobnosti. Mediji še ocenjujejo, da bo poroka stala več kot milijon evrov, vse povabljene goste pa so naprosili, naj mobilne telefone pustijo doma, saj sta mladoporočenca podpisala ekskluzivno pogodbo za fotografije z modno revijo Vogue.

Šestintridesetletna Williamsova, zmagovalka 23 turnirjev za grand slam in Ohanian, sta zaroko naznanila leta 2015, ko sta se tudi spoznala.

Williamsova je svoj zadnji grand slam, odprto prvenstvo Avstralije v Melbournu, osvojila letos, ko je bila noseča že približno dva meseca. Svojo vrnitev v teniško karavano pa načrtuje januarja prihodnje leto, spet v Melbournu, kjer naj bi zaigrala le štiri mesece in pol po rojstvu hčerke.