Serija novih fotografij razkriva: z vsakim dnem je vse bolj podobna mamici

A post shared by Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) on Feb 1, 2018 at 12:31pm PST

Reese Witherspoon in njena 18-letna hčerka Ava Phillippe, ki sta si podobni kot jajce jajcu, sta posneli serijo novih fotografij, na katerih sta videti kot sestri dvojčici. Že od nekdaj ju povezuje posebna vez, mama in hči pa sta iz dneva v dan vse bolj neločljivi.

Poleg tega, da sta videti skoraj enako, ju povezuje tudi strast do mode in ena drugo trdno podpirata pri ambicijah. Reese in Ava sta posneli serijo fotografij, ki so namenjene za promocijo nove kolekcije oblačil in opreme za dom, pod katero se podpisuje Reese. Medtem ko Ava na posnetih fotografijah blesti v čipkasti rdeči obleki, njena mama nosi rdečo obleko. Obe pa sta se odločili za enako pričesko - valovite in spuščene lase.

''Najboljši način za proslavitev nove pomladne kolekcije je v 'objemu' z mojo eno in edino Avo Phillippe,'' je pod fotografije zapisala hollywoodska zvezdnica in dodala: ''Sama si utira pot v svet s svojo lastno kreativnostjo in ne bi mogla biti bolj ponosna nanjo.''