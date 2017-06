Severina na protestu v pomoč materi že v prvi vrsti

Pevka Severina je na svojem Instagram profilu pozivala ljudi in matere na protest pred sodišče v Splitu, na katerem poteka obravnava primera dečka, ki ga oče želi odpeljati v Italijo, mati pa bi v tem primeru izgubila skrbništvo nad njim. V pozivu se je Severina tudi zahvalila vsem materam in drugim, ki so ji stali ob strani zadnja dva tedna, ko se je za svojega sina borila tudi sama.

"Dragi moji dobri ljudje, zahvaljujem se vam za vso nesebično podporo, ki ste mi jo nudili v teh dneh. Hvala tudi vsem ženskam, ki so z menoj delile svoje izkušnje ... Vedite, da nismo same ... Borile se bomo za nas vse … Največjo pomoč potrebuje še ena mama, kajti še en otrok bo obsojen na življenje brez mame ... Ne dovolimo, da naše otroke obravnavajo kot številke …"

Priljubljena hrvaška pevka je tako že v Splitu, kjer stoji v podporo Nini Kuluz, ki se bori za skrbništvo nad sinom Cesarom. "Vsi smo pretreseni, vsa Hrvaška, celoten Split je na nogah, odkar smo slišali za to situacijo. Ženskam ni lahko, težko se pride do enakopravnosti. Pobegnila je, da si je rešila življenje ter da njej otrok odrašča v dobrem okolju. Naredila je tisto, kar bi naredila vsaka mama," je pevka na protestu dejala novinarju Mariu Juriču. Severini in protestnikom pa se je pridružil tudi splitski pevec Goran Karan.