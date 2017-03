Severina: Ne obstaja nič močnejšega od ljubezni

Radujte se sa svojom obitelji u prekrasnoj zemlji života ❤ ...kad vas se dočepaaaaaam, aaaaaa... #happy #family #love #volimstosevolimo #ljubavseljubavljuvraca #severina A post shared by Severina Kojic (@severina) on Mar 5, 2017 at 1:51am PST

Hrvaška zvezdnica Severina je sprejela povabilo kolega Gorana Karana, ki je pred devetimi leti začel sanjati o muzikalu Naša bila štorja, v katerem igrajo tudi Danijela, Giuliano in Tedi Spalato. Tema muzikala je o dveh zaljubljencih, ki kljub preprekam hočeta živeti svojo ljubezen.



"Ljubezen je največje in osnovno gonilo v življenju. Brez ljubezni ne bi bilo nič dobrega v življenju, vsaj jaz to tako vidim. Ljubezen se vrti skozi življenje in nas vodi. Nič ni močnejšega od ljubezni, strasti do življenja in tistega, kar v življenju počneš, saj menim, da je vsaka pesem, ki ni napisana o ljubezni, zgrešena, saj je ljubezen večna in univerzalna," je priznala Severina.



Muzikal se po Splitu seli v Zagreb, sicer pa je Severina tam brez svojih dveh najljubših moških, moža Igorja in sina Aleksandra. Čeprav nerada razlaga stvari iz zasebnega življenja, je povedala, kako se ima Aleksandar v vrtcu. "Super se ima. Tam ima svoje prijatelje in uživa," je dejala.



Avtor muzikala Karan pa upa, da bo uspešnico z odrov prenesel tudi na film in da bodo pričeli snemati tudi televizijsko serijo.