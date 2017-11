Severinina družinska idila v Parizu

A post shared by Severina Kojic (@severina) on Nov 1, 2017 at 4:15am PDT

Po uspešnem nastopu v Nemčiji in po nastopu muzikala Naša bila štorija v Ljubljani, si je Severina vzela nekaj prostih dni. Z možem Igorjem Kojićem in sinom Aleksandrom je odpotovala v Pariz, kjer so si ogledali nekaj tipičnih znamenitosti. Pevka je prikupno družinsko fotografijo, na kateri se v ozadju bohoti Eifflov stolp, delila s svojimi sledilci na Instagramu, kjer jih ima več kot 700.000.

Severina, ki velja za eno najbolje oblečenih hrvaških zvezdnic, skoraj nikoli ne razočara s svojim stilom oblačenja. In tudi tokrat ni naredila izjeme. Medtem ko se nekateri na potovanje odpravijo v čim bolj udobnih oblačilih, pa je Severina tokrat v ospredje postavila eleganco ter obula čevlje z visoko peto. Svoj videz je dopolnila s črnim klobučkom, sončnimi očali in torbico. S svojim pariškim videzom je navdušila oboževalce na Instagramu, kjer je objavila galerijo fotografij. Nekateri so pod komentar zapisali, da je popolna, čudovita in da ima odličen okus za modo.