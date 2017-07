Sharon Stone: Madonna, tudi jaz sem si želela biti rock zvezda

Madonna in Sharon Stone (Foto: AP)

Pevka Madonna je zagotovo oseba, ki je brez dlake na jeziku, brez težav pove, kar ji pade na pamet. Tako je pred leti napisala pismo svojemu ljubimcu, v katerem je zapisala, da raje umre, kot da je takšna kot je na primer Whitney Houston ali Sharon Stone – grozljivo povprečna: "Na živce mi gre, ko berem o uspešni glasbeni karieri Whitney Houston ali uspešni igralski karieri Sharon Stone – to je bila moja želja. Ne želim biti takšna, kot sta onidve ... rajem umrem ... toda obe sta grozljivo povprečni."

Očitno pa je tudi Sharon brez dlake na jeziku, kajti igralka ji je javno poslala pismo, v katerem je zapisala, da je tudi sama imela želje, se resnično počutila povprečno, toda to ji ni preprečilo, da bi ostala na mestu: "Draga Madonna. Kot prvo, smešno je, da se zasebna pisma objavljajo na tak javni način. Ampak, če je tako, ga bom tudi jaz javno objavila. Vedi, da sem tvoja prijateljica. Tudi sama sem si želela biti rock zvezda in v določenih trenutkih sem se počutila povprečno – točno tako, kakor si ti napisala. Ampak, tisti, ki smo se soočili s povprečnostjo, smo postali močnejši – tako smo postali to, kar smo danes. Zelo rada te imam, obožujem te, toda ne želim, da me pomilujejo zaradi nečesa, kar bi moralo ostati zasebno."