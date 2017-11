Sharon Stone nikdar ne bi šla pod nož, uporablja pa 'čudovite kreme'

59-letna Sharon Stone pravi, da je za njen videz zaslužno zdravo življenje - prehrana in veliko gibanja. (Foto: Instar Images)

59-letna Sharon Stone je za revijo Haute Living s fotografom Fredericom Auerbachom posnela nekaj čudovitih fotografij. Za revijo je povedala, da strogo zavrača lepotne operacije in popravke, in da na tak način nikdar ne bi ohranjala svojega mladostnega videza. Predvsem, pravi, se ji s čem takšnim ne da ukvarjati, saj nima časa. "O, moj bog, komaj da utegnem skočiti pod tuš," je dejala.

A post shared by @guysandpeople on Nov 1, 2017 at 6:15pm PDT

A to seveda ne pomeni, da ne posega po drugih - nekirurških - pomlajevalnih postopkih. Med drugim je bila lani ambasadorka podjetja, ki proizvaja polnila, ki so izjemno priljubljena tehnika pomlajevanja.

Sicer pa pravi, da skrbi za videz ne posveča veliko časa in pozornosti. "Uporabljam dobre kreme in si brijem noge, ko se spomnim. Obožujem vadbo, to je ključ do dobrega zdravja. In seveda tudi zdravo jem," opisuje skrb za svoj videz.

A post shared by @guysandpeople on Nov 1, 2017 at 6:24pm PDT

"Plešem, ukvarjam se z jogo, pilatesom, plavam, igram se z otroki, jezdim, grem na plažo, karkoli, samo da se dogaja – rada se gibam. Ne udeležujem se skupinskih vadb ali treningov ali karkoli, počnem pač tisto, kar je trenutno na voljo," pojasnjuje.

"Ko se zbudim, že tečem," pravi in dodaja, da nestrpno pričakuje sneg. "Z otroki obožujemo sneg in smučanje, tako čudovito je," je povedala. Igralka ima namreč 17-letnega sina Roana, 12-letnega Lairda in 11-letnega Quinna, vsi trije pa so posvojeni.

A post shared by @guysandpeople on Nov 1, 2017 at 6:30pm PDT

Trenutno je samska, išče pa partnerja, ki ima "močno zavedanje o sebi, človeka, ki ga definirajo njegove jedrne vrednote".

"Zadovoljna sem z vsakim dnem. Preprosto sledim svojemu srcu … Uživam življenje in verjamem, da je bogato, in da vsak dan prinaša čudež," pravi igralka.

Aktivna pa je tudi profesionalno - v kinematografe kmalu prihaja film The Disaster Artist, ki ga je režiral James Franco, v njem pa Stonova igra agentko Iris Burton.