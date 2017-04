Sharon Stone o materinstvu: To je moja najboljša vloga

Znana hollywoodska igralka in producentka Sharon Stone je leta 2000 posvojila fantka Roana Josepha, ki ga je vzgajala s takratnim partnerjem Philom Bronsteinom. Čez pet let je posvojila fantka Lairda Vonna, ki se je prav tako kot prvi sin, rodil v Teksasu, leta 2006 pa se je odločila, da bo posvojila še enega otroka, tokrat je v svojo družino sprejela Quinna Kellyja.



Čeprav igralka svojega zasebnega življenja ne želi komentirati, je vseeno v zadnjem intervjuju nekaj besed namenila materinstvu: "Če si predan starševstvu, potem ne razmišljamo o tem, ali gredo stvari lažje ali težje, temveč da stvari postajajo bolj in bolj zanimive. Na starševstvo ne gledam kot nekaj, kar je težko, kajti mislim, da če nekaj ljubiš in si temu predan, stvari niso težke, čeprav znajo biti zapletene."

A post shared by Sharon Stone (@sharonstone) on Mar 10, 2017 at 9:00pm PST

Novinarju je še zaupala, da kljub temu, da so stvari kdaj zapletene, je materinstvo njena najboljša vloga, še posebno zaradi majhnih, a zelo pomembnih trenutkov: "Pridejo trenutki, ki so nepozabni. Zadnjič je v kuhinjo stopil srednji sin in jaz ga vprašam, ali ve, koliko ga imam rada, on samo na hitro prikima in odide iz kuhinje, nato pa se obrne in reče, da je zelo srečen, da sem njegova mamica. To je nekaj izredno posebnega."



Na koncu je še dodala, da je ljubezen edini pravi odgovor: "Zame je verovanje v ljubezen tisto pravo. Če imam ljubezen, potem vem, da bo vse dobro."