Sheen na robu bankrota?

Charlie Sheen poleg lastnega imena razprodaja svojo dragoceno zbirko bejzbolskih spomnikov. (Foto: AP)

Potem ko je leta 2015 igralec Charlie Sheen priznal, da je okužen z virusom HIV, kar naenkrat ni mogel dobiti več spodobne filmske ali televizijske vloge, čeprav je v najboljših letih, v času serije Dva moža in pol, tedensko zaslužil več kot 1,5 milijona evrov.

Sheenov vir dohodka so tako pojavljanja na raznih dogodkih, kjer je ob boku drugih zvezdnikov, kjer mu plačajo po nekaj deset tisočakov, da sedi na odru. Igralec tako poleg svojega imena, avtogramov in majic razprodaja med drugim tudi dragoceno zbirko bejzbolskih spominkov, tudi prstan legende Babea Rutha s svetovnega prvenstva leta 1927 in njegovo pogodbo, ko je leta 1919 podpisal za moštvo New York Yankees.

"V teh neverjetnih predmetih sem užival več desetletij in zdaj je prišel čas, da jih dobi kdo drug," je dejal Sheen, ki je poudaril, da je kakršen koli denar, ki ga bo dobil za njih, dobrodošel. Čeprav je prstan vreden 1,7 milijona evrov, naj bi zanj dobil zgolj dobrih 400 tisočakov, je pisal Daily Mail. Predmeti mu sicer veliko pomenijo, trdijo njegovi prijatelji, nekoč pa se je hvalil, da jih ne bo prodal, pa če bo še tako obubožan. A očitno tudi v njegovem primeru drži pregovor, da v sili hudič muhe žre ...