Sheeran z repanjem Eminemovih pesmi premagal jecljanje

"Moja starša nista vedela za vsebino albuma, saj sem imel okol devet let, ko je izšel. Ko si toliko star, se želiš prostaških stvari naučiti na pamet. Tako sem se naučil vseh besedil z albuma od začetka do konca in repal tako hitro, da se je moje jecljanje kar porazgubilo," je o svoji izkušnji z repanjem Eminemovih pesmi povedal mega uspešni Britanec Ed Sheeran.



Priznal je tudi, da je preko Eminema spoznal še glasbo ostalih reperjev kot so Dr. Dre, Tupac Shakur ter Biggie Smalls in repal tudi njihove pesmi. "Ne vem točno zakaj, a ko sem srečal skupino otrok, so mi vsi dejali, da so prenehali jecljati zaradi glasbe," je nedavno razložil in priznal, da bi, če bi lahko, na samotni otok vzel le eno skladbo, vzel Eminemovo pesem Stan.