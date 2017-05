Sheryl Crow ni mar za 'všečke' in sledilce na družbenih omrežjih

Sheryl Crow zatrjuje, da ji ni mar za družbena omrežja, ki trenutno krepko krojijo kariere modernih zvezdnikov. Na Twitterju ima dobrih 283 tisoč sledilcev, na Instagramu pa nekaj več kot 86 tisoč. (Foto: AP)

55-letna Sheryl Crow je zaslovela na začetku 90. let prejšnjega stoletja, ko je dosegla svetovno slavo s pesmimi kot sta All I Wanna Do in Strong Enough, nedavno je izdala deseti album Be Myself, a očitno na nek način vseeno ostaja staromodna. Vsaj kar se tiče modernih tehnologij, sicer pa njena nova pesem Roller Skate govori prav o tem, kakšno vlogo tehnologija igra v dandanašnji kulturi. O tem pa se je razgovorila tudi v intervjuju za revijo Variety.



"Veste, sem starejša mama. Nočem se ozreti nazaj na svoje življenje in si očitati, da bi mogla preživeti več časa z najbližjimi v nasprotju s komuniciranjem z ljudmi, ki jih ni v sobi," je povedala pevka, ki je mama dveh posvojenih otrok, 9-letnega Wyatta in 6-letnega Levija. Očitno ni ena izmed tistih mam, ki bi spodbujala sedenje za mizo in buljenje v mobilni telefon.





"Zame ni nihče bolj pomemben od mojih otrok, zakaj si torej ne bi želela biti z njimi? Precej zaskrbljujoče je, da so zdaj 85 odstotkov karier ljudi družbena omrežja. Všečki, sledilci in vsa ta navlaka. Nočem s tem odraščati in zavračam, da bi s tem živela. Nočem biti omejena s tem, kako bi se morala 55-letnica obnašati. Ne bi bila iskrena, če bi se začela obnašati svojim letom primerno. Rada imam, kar počnem. To me navda z energijo, ljubim svoja leta, ne bi zamenjala," je še dodala.



Sheryl sicer zatrjuje, da se še vedno počuti stara 27 let in se tudi na odru, kjer je prava eksplozija energije, počuti odlično. Prisluhnite njeni novi pesmi Roller Skate!