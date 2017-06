Sheryl Crow: Skoraj sem izgubila upanje v človeštvo

Sheryl Crow je bila ob najnižjih točkah v življenju precej obupana nad človeštvom. (Foto: AP)

55-letna Sheryl Crow se je razgovorila o svoji življenjskih bojih v Facebook intervjuju za Entertainment Tonight, in sicer v okviru promocije njenega novega albuma Be Myself. Dejala je, da je skoraj izgubila vero v človeštvo. Leta 2006 se je razšla s kolesarjem Lanceom Armstrongom, nato pa je še okrevala po raku.

"Pred 11 leti sem imela veliko javno ločevanje, diagnozo raka na dojki, vse v enem tednu. Bilo je zares težko. Od znane osebnosti sem postala zvezdnica z A liste. Paparaci so bili na mojih vratih, nisem se mogla svobodno premikati, povsod so name prežali in me hoteli fotografirati, ko sem bila na tleh. Kar me je potrlo, da sem skoraj izgubila vero v človeštvo. Ne vem, zakaj bi kdo hotel videti nekoga na njegovi najnižji točki," je priznala.

Povedala je tudi, da se je s težavami kosala tako, da je vztrajala v njih, dokler niso izginile, hkrati pa se je preselila v zibelko countryja, v Nashville. Kmalu po uspešno zdravljenem raku leta 2007, je posvojila zdaj 10-letnega sina Wyatta, kasneje pa še zdaj 7-letnega sina Levija. "Ko imaš dva otroka, hkrati tudi paziš, koga spustiš v njuno bližino, saj bo to nekdo, ki se bo z otroki družil," pa je opisala, kako zdaj izbira potencialne partnerje.